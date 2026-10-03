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Балкан обогати колекцията си с първа Суперкупа на България

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите шампиони в НБЛ детронираха Черно море за първи трофей след три неуспешни опита.

балкан ботевград черно море суперкупа българия
Снимка: startphoto.bg
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Балкан завоюва Суперкупата на България за първи път в своята история. Селекцията на Богдан Караичич се наложи над Черно море с 94:71 в спора за трофея, изигран в "Арена Ботевград". Действащите шампиони в НБЛ държаха през огромна част съдбата си в свои ръце и отблъснаха всеки щурм на "моряците", детронирайки ги за отличието, което спечелиха само преди година.

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Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Така след три неуспешни опита балканци се пребориха за първия трофей, който дава начало на новия баскетболен сезон. За състава, воден от Фотис Такианос, това бе дебютен официален двубой, но се видя, че е далече от най-добрата си форма. В игра за "зелените" се завърна Павлин Иванов.

Балкан ще открие редовния сезон в НБЛ на 10 октомври, когато ще спори с Ботев 2012 в Ботевград, докато Черно море ще има визита на Левски два дни по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Здравата защита, придружена със соловите прояви на Джаванте МакКой и Дарнел Едж, окрилиха домакините да намерят пътя към двуцифрена разлика още в откриващите минути. Гостите се намираха в нокдаун, а верните решения бяха мираж, макар и проблясъците, дошли от Къртис Джоунс и Реми Абел. Наказателната акция на балканци продължи за аванс от 12 точки в края на встъпителния период.

Шоу, дело на МакКой, узакони надмощието на „зелените“ и в началото на следващата десетка, когато разликата придоби още по-солидни изражения. Абел и Джоунс продължиха да бъдат най-сериозните алтернативи в офанзивен план за „моряците“, но не срещна достатъчна подкрепа от своите съотборници и балканци се оттеглиха в съблекалнята при 46:33.

Безплодните атаки се превърнаха в тенденция на старта на третата част, особено от гледна точка на грешките. Андрей Иванов, Зейн Ноулс и Абел, както и смяната на защитата, бяха катализатори за нов щурм, довел до стопяването на разликата под едноцифрени изражения за отбора от Варна. Все пак МакКой и Едж отново изгряха на сцената, за да може дебютантът в Еврокъп да си извоюва 14-точков актив след 30 минути игра.

Двамата не се отказаха от мисълта да тормозят варненската защита и при откриването на заключителната четвърт. Гардът на актуалния носител на Купата на България падна, което улесни неговия съперник да довърши започнатото до финалната сирена.

Джаванте МакКой вдъхнови Балкан със своите 28 точки, допълнени от 5 асистенции. Даржнел Едж го последва с 26, 5 завършващи подавания и 4 успешни стрелби зад дъгата. Александър Стоименов се разписа с 12 точки.

Реми Абел отговори за Черно море с 21 точки и 4 успешни шута от далечна дистанция. Къртис Джоунс финишира с 16 и 5 борби, Дейшон Бърк реализира 10.

#Суперкупа на България по баскетбол 2026 #БК Черно море #БК Балкан Ботевград

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