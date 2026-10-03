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Балкан и Черно море излизат в битка за Суперкупата на България

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Спорт
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Двата отбора ще се борят за трофея в "Арена Ботевград", началото е в 16:00 часа.

балкан ботевград черно море тича нбл четвъртфинали
Снимка: balkan-basket.com
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Новият баскетболен сезон у нас стартира с мача за Суперкупата на България. Един срещу друг излизат отборите на Балкан и Черно море, а мястото на сблъсъка е "Арена Ботевград". Срещата ще започне в 16:00 часа.

Двата тима се изправят в директен спор за трофея, който традиционно открива състезателната кампания в българския баскетбол. Финалът противопоставяшампиона срещу носителя на Купата на България. Балкан, който разчита и на домакинското предимство в своята зала в Ботевград, ще търси летящ старт на кампанията пред своите привърженици.

Ботевградчани вече имаха възможност да премерят сили с сериозни съперници в Европа от началото на кампанията. На 30 септември Балкан взе участие в двубой от Еврокупата срещу немския Рациофарм Улм, отстъпвайки с 84:98. В подготвителните контроли преди това тимът се изправи срещу елитни съперници като Ираклис (77:84), Фенербахче (66:102) и Апоел Тел Авив (70:75), натрупвайки ценен международен опит.

От своя страна Черно море провеждаше своята лятна подготовка на родна сцена, като сред последните проверки на варненци бе контролата срещу Шумен (65:89) през септември.

Съперничеството между Балкан и Черно море има богата история, а последните им срещи от миналия сезон предложиха изключителна драма. В полуфиналите за Купата на България през февруари 2026 г. варненци измъкнаха драматична победа със 77:76.

Последва обаче инфарктна полуфинална серия в НБЛ през май 2026 г., където Балкан надделя. В първите два мача в Ботевград Балкан спечели изключително оспорвано с 91:89 и 80:78, а в третия сблъсък триумфира убедително със 77:59 като гост, за да затвори серията.

#Суперкупа на България по баскетбол 2026

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