Франция и Германия допълниха полуфиналите на световното в Берлин

Олимпийският вицешампион Франция победи световния вицешампион Китай след успех с 90:61 (25:20, 23:11, 22:17, 20:13) в четвъртфинален двубой на Световното първенство по баскетбол за жени в Берлин (Германия).

След оспорвана първа част, французойките постепенно установиха контрол върху мача и на почивката имаха аванс от 48:31. Пред второто полувреме Франция поддържаше солидна преднина и влезе в последната част, водейки със 70:48. До края най-голямата разлика достигна 31 точки.

Марин Жоане и Жанел Салон реализираха по 15 точки за победителките, като Жоане добави 3 борби и 7 асистенции, а Салон - 6 борби и 2 асистенции.

Домакините от Германия отстраниха европейския шампион Белгия с 93:74 (22:19, 20:16, 32:24, 19:15) и си осигуриха двубой срещу Франция на полуфиналите на 12 септември (събота).

Белгийките държаха инициативата в началните 10 минути, но до края на първото полувреме Германия пое водачеството за 42:35 на почивката. По-силна трета четвърт наклони сериозно везните в полза на домакините, които имаха аванс от 15 точки при 74:59 след 30 минути игра. В оставащото време белгийките не успяха съществено да намалят изоставането си и отборът на Германия ликува в "Берлин Арена".

Най-резултатна за домакините бе Леони Фийбих със 17 точки и 10 борби, а "дабъл-дабъл" оформи и Ниара Сабали с 16 точки и 12 борби.

По-рано през деня действащият световен шампион САЩ достигна до полуфиналите след успех над Унгария и очаква съперника си от мача между Испания и Австралия тази вечер.