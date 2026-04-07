Мичиган стъпи на върха в колежанското първенство на САЩ (ВИДЕО)

Мичиган Юнивърсити триумфира с титлата в колежанското първенство на САЩ за първи път след 36-годишна пауза и общо втори в своята история. Баскетболистите на Дъсти Мей надвиха ЮКон Хъскис с 69:63 на финала, който се изигра на стадион „Лукас Ойл“ в Индианополис пред повече от 70 хиляди зрители.

Последната титла, която е и първа в историята на „върколаците“ в Мартенската лудост, датира от 1989 година. Така отборът от Ан Арбър от щата Мичиган спря играчите на Дан Хърли към шестото злато в първа дивизия. Последната титла за „хъскитата“ на голямата сцена при колежаните бе през 2024 г.

MICHIGAN WINS THE 2026 NATIONAL CHAMPIONSHIP



— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2026

тартът на мача даде предпоставки за интрига до края, особено през първото полувреме, което премина през честа смяна на водачеството. Това обаче не спря „върколаците“ да сътворят силен край и да се изстрелят на голямата почивка при 33:29 на голямата почивка.

Отборът от Ан Арбър държеше водачеството в ръцете си и в хода на второто полувреме, като често поглеждаше към двуцифрената разлика. „Хъскитата“ не се отказаха от мечтата да се върнат в играта и в заключителните се секунди се доближиха

Елиът Кадо бе избран за Най-полезен играч на Финалната четворка в Индианаполис. Американецът с шведски корени поведе „върколаците“ към триумфа с 19 точки.

Яксел Ландеборг наниза 13 точки за успеха, Морез Джонсън – младши финишира с 12 и 10 борби.

Алекс Карбан приключи със 17 точки и 11 борби за „хъскитата“. Тарийз Рид – младши записа 14 и 11 овладени под двата ринга топки. Брейлън Мълинс (7 овладени под двата коша топки) и Соло Бол отбелязаха по 11 точки.