Мичиган стъпи на върха в колежанското първенство на САЩ (ВИДЕО)

"Върколаците" над всички в Мартенската лудост.

Мичиган стъпи на върха в колежанското първенство на САЩ (ВИДЕО)
Мичиган Юнивърсити триумфира с титлата в колежанското първенство на САЩ за първи път след 36-годишна пауза и общо втори в своята история. Баскетболистите на Дъсти Мей надвиха ЮКон Хъскис с 69:63 на финала, който се изигра на стадион „Лукас Ойл“ в Индианополис пред повече от 70 хиляди зрители.

Последната титла, която е и първа в историята на „върколаците“ в Мартенската лудост, датира от 1989 година. Така отборът от Ан Арбър от щата Мичиган спря играчите на Дан Хърли към шестото злато в първа дивизия. Последната титла за „хъскитата“ на голямата сцена при колежаните бе през 2024 г.

тартът на мача даде предпоставки за интрига до края, особено през първото полувреме, което премина през честа смяна на водачеството. Това обаче не спря „върколаците“ да сътворят силен край и да се изстрелят на голямата почивка при 33:29 на голямата почивка.

Отборът от Ан Арбър държеше водачеството в ръцете си и в хода на второто полувреме, като често поглеждаше към двуцифрената разлика. „Хъскитата“ не се отказаха от мечтата да се върнат в играта и в заключителните се секунди се доближиха

Елиът Кадо бе избран за Най-полезен играч на Финалната четворка в Индианаполис. Американецът с шведски корени поведе „върколаците“ към триумфа с 19 точки.

Яксел Ландеборг наниза 13 точки за успеха, Морез Джонсън – младши финишира с 12 и 10 борби.

Алекс Карбан приключи със 17 точки и 11 борби за „хъскитата“. Тарийз Рид – младши записа 14 и 11 овладени под двата ринга топки. Брейлън Мълинс (7 овладени под двата коша топки) и Соло Бол отбелязаха по 11 точки.

#ЮКон Хъскис #Мичиган Юнивърсити #Мартенска лудост #Колежанско първенство по баскетбол на САЩ

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ"
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
