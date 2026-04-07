Мичиган стъпи на върха в колежанското първенство на САЩ (ВИДЕО)

"Върколаците" над всички в Мартенската лудост.
Мичиган Юнивърсити триумфира с титлата в колежанското първенство на САЩ за първи път след 36-годишна пауза и общо втори в своята история. Баскетболистите на Дъсти Мей надвиха ЮКон Хъскис с 69:63 на финала, който се изигра на стадион „Лукас Ойл“ в Индианополис пред повече от 70 хиляди зрители.
Последната титла, която е и първа в историята на „върколаците“ в Мартенската лудост, датира от 1989 година. Така отборът от Ан Арбър от щата Мичиган спря играчите на Дан Хърли към шестото злато в първа дивизия. Последната титла за „хъскитата“ на голямата сцена при колежаните бе през 2024 г.
MICHIGAN WINS THE 2026 NATIONAL CHAMPIONSHIP— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2026
THE WOLVERINES HAVE FINALLY RETURNED TO THE TOP OF COLLEGE BASKETBALL #MarchMadness pic.twitter.com/BONvevdjNL
тартът на мача даде предпоставки за интрига до края, особено през първото полувреме, което премина през честа смяна на водачеството. Това обаче не спря „върколаците“ да сътворят силен край и да се изстрелят на голямата почивка при 33:29 на голямата почивка.
Отборът от Ан Арбър държеше водачеството в ръцете си и в хода на второто полувреме, като често поглеждаше към двуцифрената разлика. „Хъскитата“ не се отказаха от мечтата да се върнат в играта и в заключителните се секунди се доближиха
Елиът Кадо бе избран за Най-полезен играч на Финалната четворка в Индианаполис. Американецът с шведски корени поведе „върколаците“ към триумфа с 19 точки.
2026 #MFINALFOUR MOST OUTSTANDING PLAYER: ELLIOT CADEAU #MarchMadness — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2026
Яксел Ландеборг наниза 13 точки за успеха, Морез Джонсън – младши финишира с 12 и 10 борби.
Алекс Карбан приключи със 17 точки и 11 борби за „хъскитата“. Тарийз Рид – младши записа 14 и 11 овладени под двата ринга топки. Брейлън Мълинс (7 овладени под двата коша топки) и Соло Бол отбелязаха по 11 точки.
