Александър Гавалюгов: Гледам да взема от всеки по нещо, но искам да запазя идентичността си

Чете се за: 03:57 мин.
Български баскетбол
Мечтая да играя със Стеф Къри и да се уча от него, каза още новата звезда на българския баскетбол за БНТ.

Александър Гавалюгов
Новата звезда на българския баскетбол Александър Гавалюгов даде специално интервю за БНТ. 20-годишният гард разказа за живота си след преместването в Съединените американски щати, както и за големите мечти на клубно и национално ниво.

Контрастно на първия му сезон с Виланова Уайлдкетс, където контузии му попречиха да покаже своя потенциал, Гавалюгов блесна с екипа на Санта Клара Бронкос, като заедно със своите съотборници изведе университета до първото му участие на турнира "Мартенска лудост" от 30 години насам.

Българинът сподели пред нашата камера, че вече се е адаптирал към живота отвъд Океана.

"В началото беше доста трудно, още като бях в Австралия, но с течение на времето започнах да свиквам с този начин на живот. Вече съм на 20 години, от 3 съм извън България и далеч от семейството ми", каза той.

"Аз имам голямо его и като играч, и като човек. Това до някаква степен ми помогна, защото в САЩ са по-известни с това. Те са големи кучета - всеки си търси своето и е готов да направи каквото и да е, за да постигне целите си. Все пак играем отборен спорт и трябва да си потиснеш егото, за да върви отбора напред", добави Гавалюгов.

Гардът даде добра оценка на първия си цял сезон в колежанското първенство на САЩ, но посочи и качествата, които трябва да надгради.

"Оценката ми е добра на фона на това, че предходните две години почти не бях играл мачове. Тази година ми беше преходна за следващата. Това, което бих извлякъл като изводи за този сезон, е, че трябва да обърна още повече внимание върху физиката ми - най-вече атлетичност, бързина, защита и в нападение да съм по-стабилен. Най-вече искам да съм по-спокоен и хладнокръвен в решаващите моменти, защото вече ми гласуват доверие да взимам последните стрелби и да направя последните отигравания", сподели Гавалюгов.

20-годишният гард черпи опит от най-добрия български баскетболист в момента - Александър Везенков, като той разкри част от съветите, които получава от крилото на Олимпиакос: "Допитвал съм се до него, особено миналата година, като бях във Виланова. Питах го как е успявал да бъде положително настроен и да бъде мотивиран да работи, като вижда, че не получава шанс за изява."

Сега голямата цел за българина е да стигне до висотите на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Гардът обаче не иска да спира дотук, а иска да играе редом до един от най-великите баскетболисти на неговата позиция - Стеф Къри.

"Това наистина ще бъде една голяма моя мечта - да играя и да имам реален контакт с него, за да мога да попивам всичко, което ми казва и показва", категоричен бе българинът.

Накрая Александър Гавалюгов даде своите прогнози за индивидуалните награди на НБА. Той посочи и кой ще стане шампион отвъд Океана, както и в България.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Александър Гавалюгов  #Санта Клара Юнивърсити #"Арена спорт"

