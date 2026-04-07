„Артемис II“ приключи наблюденията си на Луната

Космическата мисия "Артемис II" приключи историческото си прелитане зад тъмната страна на Луната. В символичен жест астронавтите обърнаха емблемите си и се насочиха по траектория за завръщане към Земята. Малко след 1 часа през нощта българско време корабът „Орион“ се отдалечи на над 406 хиляди километра от Земята – най-далечната точка, достигана някога от човек. Досегашният рекорд беше поставен преди 56 години от екипажа на „Аполо 13“.

Докато преминаваше зад обратната страна на Луната, екипажът загуби комуникация с командния център в Хюстън за 40 минути. По време на прелитането астронавтите документираха лунната повърхност и станаха първите хора, видели с очите си части от Луната, които не могат да се наблюдават от Земята.

Те станаха свидетели и на пълно слънчево затъмнение. Според астронавтите това е единственото, което не са могли да запечатат с камера.