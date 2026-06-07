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Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, цените на храните тръгнаха надолу

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,14 на сто до 2,500 пункта спрямо 2,581 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките - с 37,54 на сто до 0,94 евро за килограм, следвани от зелето, което е надолу с 29,03 на сто до 0,55 евро за килограм, и краставиците - с 24,36 на сто до 1,25 евро за килограм. Цената на червените чушки спада с 21,15 на сто до 2,60 евро за килограм, а на зелените - с 9,15 на сто до 2,26 евро за килограм. Доматите се предлагат с 13,67 на сто по-малко - по 1,80 евро за килограм.

Зелената салата поевтинява с 5,06 на сто до 0,75 евро за килограм. През седмицата поскъпват зрелият лук кромид - с 14,55 на сто до 0,63 евро за килограм, и морковите - с 1,80 на сто до 0,85 евро за килограм.

При плодовете с 20,59 на сто се понижава цената на черешите и те се търгуват по 2,70 евро за килограм. Ягодите са с 12,46 на сто по-евтини и се предлагат по 2,46 евро за килограм. Спад има и в цената на ябълките - с 13,98 до 1,20 евро за килограм. Лимоните поскъпват с 4,52 на сто до 2,60 евро за килограм.

Цената на кравето сирене е надолу с 0,40 на сто до 6,19 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ - с 0,18 на сто до 9,62 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 0,69 на сто и се търгува по 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 0,65 на сто до 1,14 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 3,57 на сто до 1,45 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,81 на сто до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) са нагоре с 1,20 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза се покачва с 2,56 на сто до 1,70 евро за килограм, на зрелия фасул - с 8,01 на сто до 2,19 евро за килограм, на лещата - с 2,20 на сто до 2,09 евро за килограм. Брашното тип 500 поевтинява с 6,47 на сто до 0,65 евро за килограм. По-евтино е също олиото - с 0,58 на сто до 1,71 евро за литър. С 0,28 на сто поскъпва захарта и се търгува по 0,90 евро за килограм.

#потребителска кошница #Държавна комисия по борсови стоки и тържища #цени #новини в Метрото

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