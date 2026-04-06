"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята

Екипажът на "Артемис II" на НАСА счупи рекорда на Аполо 13" за най-далечен пилотиран космически полет. Точно в 20 часа и 56 минути българско време корабът "Орион" се отдалечи на 406 608 километра от Земята. Това е най-сюблимният момент от лунното приключение на четиримата астронавти.

Те преминаха границата, която космически апарат с хора на борда някога е достигал. Астронавтите ще прекарат шест часа в наблюдение на Луната.

Мисията "Артемис II" е ключова стъпка преди бъдещи кацания на нашия естествен спътник.