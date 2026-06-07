Борис Бонев: МВР трябва да проверява шофьори със скъпи коли и да действа на терен срещу гонките

Лидерът на "Спаси София" също коментира темата с гонката на "Челопешко шосе". В "Денят започва с Георги Любенов" Борис Бонев заяви, че местата за гонки се знаят от всички. Известни са и хората, които нарушават правилата. По думите му МВР трябва да проверява хората със скъпите автомобили и направи предложение към вътрешния министър - Иван Демерджиев.

„За следващата една година едни 6 квартала на София да бъдат напълно барикадирани и всеки със скъп автомобил да бъде проверяван. Смятам, че това са шестте квартала, които ако бъдат профилактирани, няма да имат тези проблеми. И те са „Симеоново“, „Драгалевци“, “Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“. Защото така излиза, че 90% от онези, които си имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, онези, които искат да слизат да те бият, ако нещо си ги погледнал накриво, живеят в някои от тези 6 квартала.“

Бонев изказа съболезнования към близките на загиналите при тежката катастрофа в София и което коментира причините за пътните гонки и ролята на институциите. Той заяви, че проблемът е добре известен и не е свързан с липса на информация за нарушителите.

„Камери има колкото искате. Местата за гонки се знаят, винаги се знаят или всички ги знаят. Има ги във форуми, те си се хвалят сами“, посочи той.

По думите му част от извършителите са добре познати на системата и не са достатъчно контролирани.

„Всички тези хора са известни. Те карат скъпи коли, много често са сътрудници или информатори на полицията, занимават се с престъпления, занимават се с наркотици и каквото още се сетите“, каза Бонев.

Той допълни, че според него е необходима по-строга намеса от страна на МВР.

„Ако МВР не се задейства, не ги дисциплинира, не ги профилактира по всякакви възможни начини, тези трагедии ще продължат“, заяви лидерът на „Спаси София“.

По отношение на ролята на общината Бонев подчерта, че тя трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията. Той допълни, че основният проблем остава липсата на активен контрол.

„Единственото, което може да бъде направено, е полицията да си върши работата. Не да се крият по храстите с триногите камери, а наистина да са на място там, където се провеждат гонките.“

Бонев коментира и идеята част от глобите да постъпват в общините, като я определи като разумна, но подчерта нуждата от единна система за контрол.

Вижте целия разговор с Борис Бонев във видеото.