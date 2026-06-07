Казанлък изпраща Празника на розата с карнавал на 7000 участници

Празникът на розата в Казанлък завършва днес.



Очаква се близо 7 хиляди участници да се включат в пъстър карнавал, а хиляди туристи от цял свят ще наблюдават традиционните прояви в Казанлък.

В ранното утро с ритуал по розобер и розоварене започна днешният финален ден от Празниците на розата. в тях се включва и световната певица Ищар, която снощи имаше концерт в Казанлък.

Новата Царица Роза е Деница Малчева. Днес ще бъде ограничено движението в района - пътят КазанлъкШипка ще бъде затворен, а обходният маршрут е през Шейново и Дунавци. Довечера ще има концерт на площада в центъра на града.