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Избори в Армения: Ереван между Брюксел и Москва

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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В Армения се провеждат парламентарни избори, които ще очертаят геополитическия път на страната. Вотът се определя като тест за нагласите на избирателите към Русия и Европейския съюз.

Социолозите дават преднина на прозападната партия на сегашния премиер Никол Пашинян. В предизборната си кампания той обеща да осигури безвизов режим с Европа през следващите две години. Преди дни Кремъл предупреди Ереван, че ако загърби Москва, може да загуби "атрактивната цена за природния газ". Русия отправи заплахи и за затягане на трудовите правила за арменски граждани в страната и вдигане на митата за стоки от Армения.



#Армения #избори

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