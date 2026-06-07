Избори в Армения: Ереван между Брюксел и Москва

В Армения се провеждат парламентарни избори, които ще очертаят геополитическия път на страната. Вотът се определя като тест за нагласите на избирателите към Русия и Европейския съюз.



Социолозите дават преднина на прозападната партия на сегашния премиер Никол Пашинян. В предизборната си кампания той обеща да осигури безвизов режим с Европа през следващите две години. Преди дни Кремъл предупреди Ереван, че ако загърби Москва, може да загуби "атрактивната цена за природния газ". Русия отправи заплахи и за затягане на трудовите правила за арменски граждани в страната и вдигане на митата за стоки от Армения.





