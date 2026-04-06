"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След няколко часа четиримата астронавти ще се намират на най-голямо разстояние от нашата планета

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Мисията "Артемис 2" е на път да постави нов рекорд. След няколко часа корабът "Орион" с четиримата астронавти на борда, ще се намира на най-голямо разстояние от Земята.

Преди повече пет десетилетия "Аполо 13" се отдалечи от нашата планета на 400 171 километра. Сега това разстояние ще бъде с около 6000 километра повече или 406 778 километра.

По време на полета в Лунната орбита, екипажът ще има възможност да наблюдава нашият естествен спътник при специфични светлинни условия. Това ще им позволи да видят най-близката страна на Луната и около 21% от от далечната страна, докато са възможно най-приближени до нея.

Астронавтите ще правят снимки и детайлно ще описват места от най-далечната част, които ще са видими за първи път. Докато са "зад" Луната, за около 40 минути, астронавтите в "Орион" няма да имат връзка със Земята.

Светослав Александров, астрофизик: "Това е първото пилотирано пътешествие към Луната през 21-ви век след 53-годишно прекъсване с астронавти. И позволява да се проведат експерименти, които нямаше как да се проведат преди 53 години. Това е първото посещение на човек отвъд пределите на околоземната орбита в далечния Космос, където радиацията е много по-силна, отколкото в околоземна орбита".

