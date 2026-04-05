Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 01:25 мин.
Снимка: НАСА - АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Екипажът на лунната мисия на НАСА "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната.

На третия ден в рамките на космическото пътешествие, астронавтът Кристина Кук коментира - „Нещо ти подсказва, че това не е Луната, която си свикнал да виждаш“.

Екипажът имаше честта да зърне за първи път в историята цялото Източно море – лунният еквивалент на нашия Гранд Каньон. Въпреки името си, то се намира в западната част на нашия спътник и е почти невидимо от Земята. Объркването идва от старата система за именуване на лунните посоки. Към началото на деня астронавтите на борда на "Орион" се намираха на почти 300 000 километра разстояние от Земята. Утре им предстоят нови уникални гледки.

Д-р Келси Йънг, НАСА: "Една много интересна гледка, която предстои на утрешното прелитане около Луната – Слънцето ще се окаже зад нея и те ще наблюдават слънчево затъмнение, което е уникално за мисията. То ще трае около 53 минути и после ще има „лунен изгрев“.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
