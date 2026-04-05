Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната

Екипажът на лунната мисия на НАСА "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната.

На третия ден в рамките на космическото пътешествие, астронавтът Кристина Кук коментира - „Нещо ти подсказва, че това не е Луната, която си свикнал да виждаш“.

Екипажът имаше честта да зърне за първи път в историята цялото Източно море – лунният еквивалент на нашия Гранд Каньон. Въпреки името си, то се намира в западната част на нашия спътник и е почти невидимо от Земята. Объркването идва от старата система за именуване на лунните посоки. Към началото на деня астронавтите на борда на "Орион" се намираха на почти 300 000 километра разстояние от Земята. Утре им предстоят нови уникални гледки.