БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът?

Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази
Снимка: НАСА - АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Астронавтите от мисията на НАСА до Луната "Артемис II" се приближават все повече до естествения ни спътник, а едно от основните им изпитания към този момент е домакинската работа на кораба "Орион".

Международният екипаж вече е преполовил маршрута от Земята до Луната, с дата на пристигане 6 април. Канадският астронавт Джереми Хансен коментира, че се чувства отново като дете – залепен за прозорците. Заради интереса екипажът трябваше да пита централата на НАСА, как да почисти стъклата. Снимките на Земята и Луната също се оказаха предизвикателство – дистанцията влияе на настройките на камерата. На борда на "Орион" имаше и малък проблем с тоалетната, отстранен от астронавтката Кристина Кук, самопровъзгласила се за водопроводчик на полета. Историческата мисия върви гладко, а екипажът е изпълнен с гордост от човечеството.

Виктор Глоувър, астронавт: "Доверете ни се, изглеждате страхотно, прекрасно. От тук горе изглеждате като едно цяло. Знаете, всички сме Хомо сапиенс, без значение от произхода или външния ни вид. Всички сме хора. Едно от най-хубавите неща в това да си астронавт и да служиш на родината си е, че можеш да си кажеш „ето, вижте какво направих“ до края на живота си. Луната винаги ни е събирала заедно и ни показа какво можем да постигнем, когато игнорираме различията между нас."

#препятствия #Артемис II #лунна мисия #екипаж #астронавти #НАСА

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ