Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът?

Астронавтите от мисията на НАСА до Луната "Артемис II" се приближават все повече до естествения ни спътник, а едно от основните им изпитания към този момент е домакинската работа на кораба "Орион".

Международният екипаж вече е преполовил маршрута от Земята до Луната, с дата на пристигане 6 април. Канадският астронавт Джереми Хансен коментира, че се чувства отново като дете – залепен за прозорците. Заради интереса екипажът трябваше да пита централата на НАСА, как да почисти стъклата. Снимките на Земята и Луната също се оказаха предизвикателство – дистанцията влияе на настройките на камерата. На борда на "Орион" имаше и малък проблем с тоалетната, отстранен от астронавтката Кристина Кук, самопровъзгласила се за водопроводчик на полета. Историческата мисия върви гладко, а екипажът е изпълнен с гордост от човечеството.