Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът?

Астронавтите от мисията на НАСА до Луната "Артемис II" се приближават все повече до естествения ни спътник, а едно от основните им изпитания към този момент е домакинската работа на кораба "Орион".
Международният екипаж вече е преполовил маршрута от Земята до Луната, с дата на пристигане 6 април. Канадският астронавт Джереми Хансен коментира, че се чувства отново като дете – залепен за прозорците. Заради интереса екипажът трябваше да пита централата на НАСА, как да почисти стъклата. Снимките на Земята и Луната също се оказаха предизвикателство – дистанцията влияе на настройките на камерата. На борда на "Орион" имаше и малък проблем с тоалетната, отстранен от астронавтката Кристина Кук, самопровъзгласила се за водопроводчик на полета. Историческата мисия върви гладко, а екипажът е изпълнен с гордост от човечеството.
Виктор Глоувър, астронавт: "Доверете ни се, изглеждате страхотно, прекрасно. От тук горе изглеждате като едно цяло. Знаете, всички сме Хомо сапиенс, без значение от произхода или външния ни вид. Всички сме хора. Едно от най-хубавите неща в това да си астронавт и да служиш на родината си е, че можеш да си кажеш „ето, вижте какво направих“ до края на живота си. Луната винаги ни е събирала заедно и ни показа какво можем да постигнем, когато игнорираме различията между нас."