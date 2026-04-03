Астронавтите от "Артемис 2" на път към Луната изпращат уникални снимки на Земята (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
Снимка: БТА
Астронавтите от мисията "Артемис 2" изпращат уникални фотографии, улавящи красотата на нашата синя планета, докато екипажът се приближава все повече до Луната, пише Асошиейтед прес.

Космическата агенция НАСА публикува днес първите изображения, получени от екипажа, ден и половина след първото изстрелване на астронавти към Луната от повече от половин век насам. Първата снимка, направена от командира Рийд Уайзман, показва част от диска на Земята в един от илюминаторите на капсулата.

Втората показва целия свят с океаните, покрити с пелена от бели облаци. Преди обед в петък Уайзман и екипажът му са били на 145 000 километра от Земята и бързо са се приближавали към Луната, като до целта им остават още 270 000 километра. Те би трябвало да достигнат естествения спътник на Земята в понеделник, уточнява Асошиейтед прес.

Тримата американци и един канадец ще обиколят Луната в капсулата си "Орион", ще направят обратен завой и след това ще се върнат директно у дома, без да спират. В четвъртък астронавтите са задействали главния двигател на "Орион", което ги насочи към курса им. Това са първите лунни пътешественици след екипажа от мисията "Аполо 17" през 1972 г, припомня още Асошиейтед прес.

снимки: БТА

#път към Луната #мисия "Артемис 2" #астронавти на Луната #Земята #НАСА

