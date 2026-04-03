БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Артемис II" извън земната орбита на път към Луната

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пет минути и 55 секунди. Толкова продължи задействането на двигателя, който насочи космическия кораб "Орион" към орбитата на Луната.

Това е първият път от 1972-ра година, в който екипаж от астронавти напуска земната орбита. След прецизната маневра капсулата с четиримата участници в мисията "Артемис II" вече се носи по кръгова траектория, която ще ги отведе до обратната страна на Луната и ще ги върне обратно.

От гледната точка на астронавтите от борда на "Орион" Земята се свива до малко синьо-бяло топче, докато Луната яркият диск на Луната се уголемява. За един от експериментите, провеждани на борда, разказа в предаването "Светът и ние" д-р Светослав Александров.

д-р Светослав Александров, специалист по космическа биология: „На космическия кораб се провежда един много интересен биологичен експеримент, който нямаше как да бъде проведен през 60-те години. Става въпрос за така наречените органи на чип. Клетки от астронавтите са взети и са култивирани на специални чипове. И това може би ще помогне да овладеем вредните ефекти на космическото пространство върху човешкия организъм. Защото ние в момента се намираме, това е само първата мисия до Луната. Очакваме след няколко години да започне изграждането и на бази на Луната.“

#Д-р Светослав Александров #път към Луната #извън земната орбита #мисия „Артемис 2“

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ