"Артемис II" извън земната орбита на път към Луната

Пет минути и 55 секунди. Толкова продължи задействането на двигателя, който насочи космическия кораб "Орион" към орбитата на Луната.

Това е първият път от 1972-ра година, в който екипаж от астронавти напуска земната орбита. След прецизната маневра капсулата с четиримата участници в мисията "Артемис II" вече се носи по кръгова траектория, която ще ги отведе до обратната страна на Луната и ще ги върне обратно.

От гледната точка на астронавтите от борда на "Орион" Земята се свива до малко синьо-бяло топче, докато Луната яркият диск на Луната се уголемява. За един от експериментите, провеждани на борда, разказа в предаването "Светът и ние" д-р Светослав Александров.