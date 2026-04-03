"Артемис II" извън земната орбита на път към Луната

Пет минути и 55 секунди. Толкова продължи задействането на двигателя, който насочи космическия кораб "Орион" към орбитата на Луната.
Това е първият път от 1972-ра година, в който екипаж от астронавти напуска земната орбита. След прецизната маневра капсулата с четиримата участници в мисията "Артемис II" вече се носи по кръгова траектория, която ще ги отведе до обратната страна на Луната и ще ги върне обратно.
От гледната точка на астронавтите от борда на "Орион" Земята се свива до малко синьо-бяло топче, докато Луната яркият диск на Луната се уголемява. За един от експериментите, провеждани на борда, разказа в предаването "Светът и ние" д-р Светослав Александров.
д-р Светослав Александров, специалист по космическа биология: „На космическия кораб се провежда един много интересен биологичен експеримент, който нямаше как да бъде проведен през 60-те години. Става въпрос за така наречените органи на чип. Клетки от астронавтите са взети и са култивирани на специални чипове. И това може би ще помогне да овладеем вредните ефекти на космическото пространство върху човешкия организъм. Защото ние в момента се намираме, това е само първата мисия до Луната. Очакваме след няколко години да започне изграждането и на бази на Луната.“