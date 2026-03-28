Мисията „Артемис 2“ – хората се връщат към Луната

Астронавтите от мисията Артемис 2 на НАСА пристигнаха в Космическия център „Кенеди“, където ги очаква ракетата, с която ще поемат към Луната още следващата седмица.

Това ще бъде първият пилотиран полет до окололунна орбита от повече от 50 години насам – историческа стъпка след ерата на Аполо.



Командир на мисията е Рийд Уайзман, а заедно с него летят:

Виктор Глоувър

Кристина Кох

Джереми Хансен

Те пристигнаха от Хюстън със самолети T-38 и бяха посрещнати от новия ръководител на НАСА Джаред Айзъкман, както и от представители на Канадската космическа агенция.



Мисията беше отложена с около два месеца заради технически проблеми, включително изтичане на гориво. Ракетата няколко пъти е била връщана в хангара за допълнителни проверки.



„Артемис 2“ няма да кацне на Луната, но ще извърши високоскоростна обиколка около нея и ще се върне на Земята. Това е ключова стъпка към следващите мисии, които ще върнат хора на лунната повърхност.

„Хайде да отидем на Луната!“, заяви Уайзман при пристигането си – символичен сигнал, че новата лунна ера вече започва.