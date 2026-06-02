България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол

България загуби от Унгария с 0:4 в първата четвъртфинална среща на европейското първенство по минифутбол в Словакия.

Барнаваш Варта откри резултата в 9-ата минута. Вратарят Димитър Каров изби подаване в наказателното поле, но топката отиде на пътя на осмицата на унгарците, който бе точен на празна врата.

До края на първата част "маджарите" бяха близо до втори гол, но лявата греда спаси "трикольорите".

В 31-ата минута Кристиян Иванов можеше да възобнови равенството, но стреля в дясната греда.

Пет минути по-късно футболистите в червено удвоиха преднината си. Имре Бушсоки засече с глава подаване от тъч в пеналтерията.

Андраш Дунай направи резултата 3:0 в 38-ата минута, като засече от движение пас по земя в наказателното поле.

Тибор Кеш оформи крайния резултат в 45-ата минута, като засече на голлинията прострелно подаване по земя.

Следващият съперник на световният вицешампион е победителят от втория четвъртфинал между Грузия и Украйна.

Останалите четвъртфинали също ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 и ТУК:

Грузия - Украйна - 20:00 часа

Румъния - Сърбия - 21:30 часа

Чехия - Азербайджан - 23:00 часа