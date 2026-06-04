Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)

Азербайджан победи Украйна с 2:0 и спечели европейското първенство по минифутбол. Възпитаниците на Валтер Фераро спечелиха втора европейска титла след 2022 година. Отборът стана и световен шампион през 2025 г.

Украинците имаха добра възможност да открият резултата в 5-ата минута, но напречната греда попречи това да се случи.

Две минути по-късно азербайджанците поведоха в резултата. Рзайев стреля от движение след подаване по земя от ъглов удар.

Украинците очаквано бяха по-активни в преден план в хода на второто полувреме, но така и не стигнаха до изравнителен гол.

В 5-ата минута на добавеното време символичните гости подпечатаха успеха си с втори гол с гол зад центъра, дело на Атайев.

Бронзовите медали поделиха останалите полуфиналисти - предходния европейски шампион Сърбия и Унгария.

По време на награждаването приз получи и президентът на Българската асоциация по минифутбол Борислав Александров.

Националният отбор на България се представи достойно в хода на турнира. От 27 май до 4 юни Словакия прие 24-те претендента за европейската титла. България попадна в група с Израел, Португалия и Чехия.

Българският състав започна участието си в турнира с равенство 1:1 срещу Израел в първия си мач от груповата фаза. "Лъвовете“ имаха превъзходство през по-голяма част от срещата и създадоха повече положения, но не успяха да ги реализират, а съперникът се възползва максимално от своите възможности. Въпреки натиска в края, българите не стигнаха до пълен обрат.

Във втория си двубой националите показаха съвсем различно лице и стигнаха до ценна победа с 3:1 над Португалия. След по-трудно първо полувреме, българите наложиха сериозен натиск след почивката и в заключителните минути осъществиха пълен обрат.

България завърши груповата фаза с равенство с Чехия и отива на осминафиналите като втори в група В.

В първия кръг от елиминациите България постигна убедителна победа над Франция в осминафиналите на надпреварата.

На четвъртфиналите българите отстъпиха на Унгария с 0:4 и отпаднаха от турнира.