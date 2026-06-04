БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
31475
Чете се за: 03:02 мин.
Национални отбори
Запази

Възпитаниците на Валтер Фераро се наложиха над Украйна.

Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Слушай новината

Азербайджан победи Украйна с 2:0 и спечели европейското първенство по минифутбол. Възпитаниците на Валтер Фераро спечелиха втора европейска титла след 2022 година. Отборът стана и световен шампион през 2025 г.

Украинците имаха добра възможност да открият резултата в 5-ата минута, но напречната греда попречи това да се случи.

Две минути по-късно азербайджанците поведоха в резултата. Рзайев стреля от движение след подаване по земя от ъглов удар.

Украинците очаквано бяха по-активни в преден план в хода на второто полувреме, но така и не стигнаха до изравнителен гол.

В 5-ата минута на добавеното време символичните гости подпечатаха успеха си с втори гол с гол зад центъра, дело на Атайев.

Бронзовите медали поделиха останалите полуфиналисти - предходния европейски шампион Сърбия и Унгария.

По време на награждаването приз получи и президентът на Българската асоциация по минифутбол Борислав Александров.

Националният отбор на България се представи достойно в хода на турнира. От 27 май до 4 юни Словакия прие 24-те претендента за европейската титла. България попадна в група с Израел, Португалия и Чехия.

Българският състав започна участието си в турнира с равенство 1:1 срещу Израел в първия си мач от груповата фаза. "Лъвовете“ имаха превъзходство през по-голяма част от срещата и създадоха повече положения, но не успяха да ги реализират, а съперникът се възползва максимално от своите възможности. Въпреки натиска в края, българите не стигнаха до пълен обрат.

Във втория си двубой националите показаха съвсем различно лице и стигнаха до ценна победа с 3:1 над Португалия. След по-трудно първо полувреме, българите наложиха сериозен натиск след почивката и в заключителните минути осъществиха пълен обрат.

България завърши груповата фаза с равенство с Чехия и отива на осминафиналите като втори в група В.

В първия кръг от елиминациите България постигна убедителна победа над Франция в осминафиналите на надпреварата.

На четвъртфиналите българите отстъпиха на Унгария с 0:4 и отпаднаха от турнира.

#Европейско първенство по минифутбол #Български национален отбор по минифутбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
3
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
4
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
5
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
6
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
5
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Спорт

Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига в Рим
Чете се за: 01:22 мин.
Ирак стигна до равенство в гостуването си на Испания Ирак стигна до равенство в гостуването си на Испания
Чете се за: 01:10 мин.
Гърция избегна загубата в контролата с Швеция с гол в 95-ата минута Гърция избегна загубата в контролата с Швеция с гол в 95-ата минута
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте историята на биатлониста Георги Джоргов във филма "Капка инат" Гледайте историята на биатлониста Георги Джоргов във филма "Капка инат"
Чете се за: 02:07 мин.
БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се предпазим при силна буря?
След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ) Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ) Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: 19-годишният Никола...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Справедлива стойност": Нов пакет от мерки срещу високите...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ