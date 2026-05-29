Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Драматичен обрат донесе на България ценен успех над Португалия на Евро 2026

"Лъвовете“ стигнаха до инфарктен успех с 3:1 в Братислава и събраха 4 точки преди решаващия мач с Чехия

Българският национален отбор по минифутбол постигна изключително ценна и драматична победа с 3:1 над Португалия във втория си мач от груповата фаза на eвропейското първенство в Словакия.

Двубоят в "TIPOS Арена“ в Братислава премина през две коренно различни полувремена. През първата част португалците бяха по-активни и създадоха повече опасности, но след почивката българският тим показа съвсем различно лице и наложи сериозен натиск.

Националите ни успяха да обърнат развоя на срещата в последните минути, демонстрирайки характер и ефективност в ключовите моменти. В герой за България се превърна Любомир Гюнчев, който бе избран и за най-полезен играч (MVP) на мача.

Въпреки пропусната дузпа и няколко добри положения по-рано в срещата, "лъвовете“ не се отказаха и заслужено стигнаха до пълен обрат, подплатен с доминация през второто полувреме.

Така България събра 4 точки в групата и направи сериозна крачка към класиране за елиминационната фаза. В последния си мач от групата националите ще се изправят срещу Чехия, която също показа сериозна резултатност в турнира.

Двубоят ще бъде от ключово значение за крайното подреждане, като българите ще търсят нов силен мач и място сред най-добрите в надпреварата.


Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
