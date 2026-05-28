Властите в САЩ разследват практиките на ФИФА за продажба на билети за Мондиал 2026

Властите в Ню Йорк и Ню Джърси, които са домакини на осем мача от световното първенство това лято, включително и на финала, ще разследват дали практиките на ФИФА за продажба на билети нарушават законите за защита на потребителите.

Изпратените призовки до световната футболна централа изискват информация по въпроси, свързани с продажбата на входни талони, включително използването от ФИФА на модели с променливо ценообразуване. Това доведе до рязко покачване на цените на билетите за повечето мачове и преначертаване на картите на стадионите, които според феновете са преместили местата им далеч от терена.

Властите в САЩ искат да поставят ФИФА под нов вид контрол заради скъпите цени на билетите за Мондиал 2026, след като методите за продажби са донесли по-лоши от желаните от феновете условия.

Някои по-специални места за финала на световния шампионат на 19 юли се продават за близо 33 000 долара.

"Жителите на Ню Йорк и Ню Джърси от години очакват това първенство и заслужават по-справедливи цени", заявиха властите в САЩ.

