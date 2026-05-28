Оливер Глазнер: Благодаря на футболистите и привържениците за този невероятен ден

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер е щастлив след края на трудния и натоварен сезон за лондонския клуб, но не иска да мисли за дните след един от най-големите успехи в кариерата си до момента. "Орлите" триумфираха с трофея в Лигата на конференциите след минимален успех 1:0 срещу Райо Валекано на финала.

Това е първа европейска купа в историята на английския клуб.

"Това беше 60-ият ни мач и си спомням колко натоварен и интензивен беше този сезон за всички - не само за футболистите, за всички. Имахме трудна кампания, но никой не се оплака. Казахме си да приемем нещата такива, каквито са, с абсолютно всички детайли. Изиграхме 17 мача - това е половин сезон в Бундеслигата. Какво следва? Дори не обичам да мисля за деня след утре. Всички, които ме познават, знаят, че до днес бях като в тунел и не мислех за нищо друго извън този мач. Знам, че ще изпия няколко бири с играчите, а в четвъртък летим обратно за Лондон. Виждам се като служител на играчите и служител на клуба. Аз съм някой, който дава насоки. Трябва да благодаря на футболистите, както и на привържениците, защото това беше невероятен ден за мен и семейството ми", коментира Глазнер след финала в Лайпциг.

Специалистът ще се раздели с Кристъл Палас през лятото.