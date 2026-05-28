Майкон намекна, че си тръгва от Левски

Чете се за: 01:37 мин.
Очаква се футболистът да бъде продаден.

Един от основните футболисти на Левски - Майкон, намекна, че се разделя с клуба.

26-годишният бразилец публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона – нулевото равенство с ЦСКА 1948.

"Последен мач в Първа лига. Предстои да разберем дали е имал предвид буквално, че това е било последният му двубой за сезона, или пък, че за последно е носил фланелката на Левски. Последен мач в Първа лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това", написа Майкон в социалната мрежа "Инстаграм".

Левият защитник изпрати силен сезон за Левски - вкара 5 гола и направи 7 асистенции в 42 мача във всички турнири.

Той е сред най-скъпите футболисти на "сините" и се очаква да бъде продаден. Интерес към него има от три от водещите клубове в Бразилия - Коринтианс, Фламенго и Крузейро, както и от редица европейски отбори. През последните месеци името му бе свързвано с Бетис, Севиля, Нант, Алавес.

ЦСКА 1948 и Левски приключиха сезона с нулево равенство в Бистрица
