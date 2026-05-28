Кристъл Палас обогати витрината си с трофея в Лигата на конференциите

Кристъл Палас пренаписа своята история, след като за първи път стъпи на върха в Лигата на конференциите. Съставът на Оливър Гласнър надделя над Райо Валекано с 1:0 на финала, който се изигра на "Ред Бул Арена" в Лайпциг.

В герой за англичаните се превърна Жан-Филип Матета, който прониза испанската врата в началото на второто полувреме. "Орлите" определено заслужаваха да спечелят повече трофея, особено през второто полувреме, когато пропуснаха да постигнат по-убедителен резултат срещу футболистите, водени от Иниго Перес. Последното отличие, спечелено лондончани, бе през август, когато завоюваха Къмюнити Шийлд.

За Кристъл Палас това е първа европейска титла в неговата колекция. От своя страна испанците пропуснаха да спечелят такъв.

Началните минути се оказаха скучни и предпазливата игра на двата отбора ги лиши от сериозни положения. Първата такава бе в 10-та минута, когато Исмаила Сар отправи удар за символичните домакини, но той бе блокиран и попадна в ръцете на вратаря Аугусто Батала.

В 25-та минута символичните гости създадоха опасна атака. Центриране към Алемао отляво завърши с неточен удар, отишъл в аут.

В 36-та минута мачът бе спрян от испанците, които отказаха да вкарат топката в игра, тъй като видяха, че има проблеми с фенове на своя отбор по трибуните.

3 минути след това участникът в Ла Лига имаше нова възможност. Унай Лопес получи на границата на наказателното поле и стреля, а топката мина опасно покрай вратата на Дийн Хендерсън.

Англичаните също имаха добра възможност в добавеното време. Топката стигна до Тайрик Мичъл, но той не успя да отбележи отблизо с глава.

„Орлите“ поставиха ударно начало на второто полувреме. В 50-та минута Адам Уортън напредна и отправи силен удар, но Батала бе на мястото си и изби топката. Тя попадна в краката на Жан-Филип Матета, който отблизо не сгреши.

В 56-та минута тимът от Селхърст наложи териториално надмощие и като по чудо не удвои. Йереми Пинто стреля от фаул и топката се отби първо в лявата греда, а след това и в дясната, а при последвалото изчистване тя отново срещна лявата, но така и не попадна във вратата, пазена от Батала.

Секунди по-късно отново Матета бе замесен в ситуация, при която бе изведен на добра позиция, но се размина с втори гол при своя удар.

Испанците се опитаха да отвърнат, като Алема отговори със слаб удар, при който Хендерсън улови без проблеми.

Английският тим продължи да налага надмощие и в 64-та минута Сар опита удар, минал встрани.

„Червените пояси“ получиха шанс да изравнят в 75-та минута. Иси Паласон стреля, но встрани от вратата.

В края на редовното време "Малката мълния" направи нов опит да се върне в играта. Това се случи в 82-та минута, когато топката попадна в Серхио Камейо, чийто изстрел бе разочароващ.

6 минути по-късно Флориан Лежюн също разочарова при своя шут по посока вратата на Хендерсън.