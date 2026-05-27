Патрик-Габриел Галчев: Има вълнение, че съм отново в националния отбор

Патрик-Габриел Галчев не скри своята радост от завръщането в националния отбор на България за мъже. Футболистът на Железничар Сараево призна, че се вълнува за предстоящите две контроли на българите срещу Черна гора на 1 юни в Пловдив и на 5-и в Кишинев, които ще бъдат предавани на живо в ефира на БНТ.

Защитникът благодари на треньорския щаб за получената покана да се върне в редиците на „лъвовете“.

„Разбира се, че има вълнение. Много съм радостен, че след две години се завръщам в националния отбор. Искам да кажа "благодаря“ на треньорския щаб, на всички ръководители и със сигурност има много емоции от моя страна“, започна той.

Попитан дали има още енергия след дългия сезон, родният национал беше повече от категоричен:

„Разбира се, щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия“.

Той не пропусна да коментира и титлата на Левски в Първа лига, тъй като е именно юноша на „сините“, за които игра до зимата.

„Естествено, че съжалявам, че не станах шампион с тима. Все пак Левски е отборът на сърцето ми. Аз обичам този клуб. Радвам се много за клуба, радвам се , че след толкова години чакане станаха шампиони. И разбира се – радвам се за феновете., но това е животът, това е и футболът. Надявам се след време да изпитам тази емоция и като футболист“.

Защитникът говори и за нивото в Босна и Херцеговина.

„Съпоставки между двете страни не мога да правя. Нивото на футбола е добро, със сигурност е малко по-агресивно, отколкото в България. Шампионатът у нас мога да кажа, че е по-качествен откъм футболната му част, но в Босна се играе доста агресивен и директен футбол и е доста трудно“.

„Моите амбиции с националния отбор са да победим в тези два мача, да направим хубави резултати, да зарадваме цяла България и се надявам да играя. Дали ще съм титуляр е треньорско решение и каквото аз покажа на терена, разбира се, завърши Галчев.