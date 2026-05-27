Лукас Петков: Надявам се да стартираме с една успешна серия преди Лигата на нациите

Лукас Петков се надява българският национален отбор да спечели и двете си контроли в началото на следващия месец. „Лъвовете“ ще приемат Черна гора на 1 юни в Пловдив и ще гостуват на Молдова на 5-и в Кишинев, а футболистът на Елфесберг говори и за това дали се чувства лидер в редиците им.

Нападателят сподели, че се опитва да помогне на представителния ни тим възможно най-много.

„Очакванията ми за следващия сезон са да вкарам някакви голове и да помогна на отбора ми да остане в Бундеслигата. Мисля, че това е много специален момент за клуба и искахме да направим всички щастливи", започна българският национал относно своя отбор, който спечели промоция в Бундеслигата.

„Може би съм малко уморен от празненствата, които имахме, но няма проблем, за приятелските мачове да бъда на високо ниво. Надявам се да спечелим двата мача и да стартираме с една успешна победна серия преди срещите от Лигата на нациите през есента“, каза още той.

"Опитвам се да помогна на отбора с възможно най-много, което мога да дам. Разбира се, не мога да говоря добре български, но се опитвам да помагам. Също така се опитвам да общувам на български. И вероятно, когато мога да го правя максимално добре, ще бъда лидер на отбора, но извън терена има момчета, които говорят повече, шегуват се", сподели Петков.