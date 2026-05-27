България започна с равенство срещу Израел на европейското по минифутбол

Българският национален отбор стартира участието си на европейското първенство по минифутбол в Словакия с равенство 1:1 срещу Израел в първия си мач от груповата фаза.

Двубоят в „TIPOS Арена“ премина под контрола на българския тим, който създаде повече положения и показа по-активна игра, но в крайна сметка не успя да материализира превъзходството си. Националите ни пропуснаха няколко отлични възможности още през първата част, а натискът им продължи и след почивката.

Израел обаче успя да извлече максимума от своите ситуации и стигна до попадение чрез Адар Калир, който се отличи като най-полезен играч в срещата. България отговори и изравни, но въпреки натиска в края не стигна до пълен обрат.

Равенството оставя усещане за пропуснат шанс, тъй като „лъвовете“ бяха по-активният отбор през по-голяма част от срещата. В същото време точката може да се окаже ценна в битката за класиране напред, тъй като първите два отбора във всяка група продължават директно, а шанс получават и четирите най-добри трети състава.

С обновен състав, но утвърдени традиции българският национален отбор се впуска в битка за място сред най-добрите на континента. Турнирът се провежда от 27 май до 4 юни в Словакия, като България е в група с Израел, Португалия и Чехия.

Следващият двубой на националите е в петък от 13:00 часа срещу "мореплавателите", като срещите на България от шампионата могат да бъдат проследени пряко по БНТ 3.