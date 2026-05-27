БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо злато за България при девойките на...
Чете се за: 01:52 мин.
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
Чете се за: 05:57 мин.
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България започна с равенство срещу Израел на европейското по минифутбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

"Лъвовете“ изпуснаха победата след силна игра и пропуснати положения в Братислава

България започна с равенство срещу Израел на европейското по минифутбол
Слушай новината

Българският национален отбор стартира участието си на европейското първенство по минифутбол в Словакия с равенство 1:1 срещу Израел в първия си мач от груповата фаза.

Двубоят в „TIPOS Арена“ премина под контрола на българския тим, който създаде повече положения и показа по-активна игра, но в крайна сметка не успя да материализира превъзходството си. Националите ни пропуснаха няколко отлични възможности още през първата част, а натискът им продължи и след почивката.

Израел обаче успя да извлече максимума от своите ситуации и стигна до попадение чрез Адар Калир, който се отличи като най-полезен играч в срещата. България отговори и изравни, но въпреки натиска в края не стигна до пълен обрат.

Равенството оставя усещане за пропуснат шанс, тъй като „лъвовете“ бяха по-активният отбор през по-голяма част от срещата. В същото време точката може да се окаже ценна в битката за класиране напред, тъй като първите два отбора във всяка група продължават директно, а шанс получават и четирите най-добри трети състава.

С обновен състав, но утвърдени традиции българският национален отбор се впуска в битка за място сред най-добрите на континента. Турнирът се провежда от 27 май до 4 юни в Словакия, като България е в група с Израел, Португалия и Чехия.

Следващият двубой на националите е в петък от 13:00 часа срещу "мореплавателите", като срещите на България от шампионата могат да бъдат проследени пряко по БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол
От 27 май до 4 юни Словакия приема европейското първенство по...
Чете се за: 00:27 мин.
#национален отбор на Израел по минифутбол #Български национален отбор по минифутбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
1
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
DARA влезе в класацията на Billboard
2
DARA влезе в класацията на Billboard
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
3
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
4
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
6
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Национални отбори

Националите продължават подготовката без Ефе Али преди контролите с Черна гора и Молдова
Националите продължават подготовката без Ефе Али преди контролите с Черна гора и Молдова
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол
Чете се за: 00:27 мин.
Роналд Куман заложи на Висшата лига, само двама от Ередивизи в състава на Нидерландия за Мондиал 2026 Роналд Куман заложи на Висшата лига, само двама от Ередивизи в състава на Нидерландия за Мондиал 2026
Чете се за: 02:40 мин.
Гръцкият рефер Янис Пападопулос ще ръководи контролата България - Черна гора Гръцкият рефер Янис Пападопулос ще ръководи контролата България - Черна гора
Чете се за: 01:27 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Чете се за: 24:45 мин.
България започва участието си на европейското по минифутбол с високи амбиции България започва участието си на европейското по минифутбол с високи амбиции
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР) Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
Регионални
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев с коментар от Париж за оставката на Сарафов и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Жители на „Младост“ отново на протест срещу строежа на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ