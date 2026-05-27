България започва участието си на европейското по минифутбол с високи амбиции
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

България започва участието си на европейското по минифутбол с високи амбиции

Чете се за: 01:45 мин.
Национални отбори
Всички срещи на „лъвовете“ ще бъдат излъчени по БНТ 3.

минифутбол
С традиционно високи амбиции българският национален отбор по минифутбол започва своя поход на европейското първенство в Братислава, Словакия. Първият мач е срещу Израел тази вечер от 18:25 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

С утвърдени имена и шестима дебютанти в състава, „лъвовете“ се отправят към сблъсъците от груповата фаза. Сред новите в тима е и юношата на Левски Даниел Начев, който до неотдавна игра професионален футбол в Спартак (Варна).

Освен Израел, съперниците на България са още Португалия и Чехия, а селекционерът Николай Михов очерта амбициите.

„Да сме сред топ отборите, да стигнем възможно най-напред, а мисля, че имаме и силите да стигнем до края, защо не и да победим“, коментира Михов пред БНТ.

За опитния вратар Тодор Малинов страстта да играе за родината не избледнява с времето.

„Да излезеш и да чуеш химна - все пак ние сме аматьори и идваме само заради едната част и само заради България. Което прави преживяването още по-емоционално“, сподели Малинов.

Тръпката от сблъсъците на България ще изпитат и зрителите на БНТ с излъчванията на всички срещи на тима. Мачът срещу Чехия в събота ще бъде предаван на живо в сайта на БНТ от 15:30, а от 21:00 часа по БНТ 3 ще бъде излъчен и пълен запис на мача.

Подробности вижте във видеото!

#Тодор Малинов #Николай Михов #Европейско първенство по минифутбол #Български национален отбор по минифутбол

