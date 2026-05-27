Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Националите по минифутбол започват похода на европейското първенство срещу Израел

Двубоят може да гледате пряко по БНТ 3.

Национален отбор на България по минифутбол
Снимка: Пресслужба
Часът на истината предстои за българския национален отбор по минифутбол. Днес от 18:30 ч. българско време момчетата на селекционера Николай Михов се изправят срещу тима на Израел в първия си мач от груповата фаза на европейското първенство. Двубоят може да гледате пряко по БНТ 3.

Българската експедиция демонстрира перфектна организация и бе сред първите, които пристигнаха в столицата на Словакия. Благодарение на това „лъвовете“ имаха възможност бързо да се аклиматизират и да проведат няколко ползотворни тренировки на местна земя. Тимът успя да усети и атмосферата в супермодерната зала „Ondrej Nepela“, където ще се играят двубоите от шампионата и където нашите момчета ще търсят задължителен успех на старта.

България влиза в първенството със сериозно обновен състав, който съчетава младост, глад за успехи и международен опит. Промяната обаче не променя целите пред отбора, който по право е сочен за един от скритите фаворити в надпреварата.

Жребият обаче бе тежък и прати тима ни в изключително тежка и коварна група. Освен днешния съперник Израел, в нашия поток са още традиционните сили Чехия и Португалия.

Първото препятствие в лицето на Израел е добре познато, но изключително неудобно. През годините двата тима са си разменяли победи в оспорвани сблъсъци, което е гаранция за тактическо надиграване и битка до последната секунда на терена. Първите три точки в тази „група на смъртта“ обаче са от фундаментално значение за класирането напред и българите излизат с мисъл единствено за победа.

#Национален отбор на България по минифутбол #Европейско първенство по минифутбол

