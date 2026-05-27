Черна гора се подготвя на пълни обороти за двубоя с България

Националният отбор на Черна гора се подготвя на пълни обороти за мачовете с България (на 1-и юни) и със Словакия (на 5-и юни), като последни към групата от 28 футболисти се присъединиха Марко Янкович и Андрия Булатович.

Селекцията на Мирко Вучинич се подготвя на базата на местния футболен съюз, а единствено четвъртият вратар Мишо Дублянич от Рудар (Приедор) не е дошъл, защото има ангажименти в Босна и Херцеговина.

Първоначално групата трябваше да бъде от 29 футболисти, но още в първия ден стана ясно, че има един отпадащ заради контузия - нападателят Алекса Ланкович, който е получил мускулна контузия.



Голямата звезда на тима Никола Кръстович от италианския Аталанта по всяка вероятност ще води атаката и срещу България, а в групата има и двама футболисти с българска връзка. Един от тях е Огнен Гашевич от ЦСКА 1948, а другият е Слободан Рубежич, играл за кратко в Арда (Кърджали) и в момента съотборник с българите Виктор Попов и Владимир Николов в полския Корона (Келце).

Ветеранът Стефан Савич, който в момента носи екипа на Трабзонспор, също е повикан.

Черногорците завършиха 4-и от пет отбора в квалификационна група "L" по пътя към Световното първенство в компанията на Хърватия, Чeхия, Фарьорските острови и изпревариха единствено състава на Гибралтар, като имат три победи и пет поражения в осемте си мача.

Двубоят България – Черна гора може да гледате пряко по БНТ.