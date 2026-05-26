Мохамед Уахби обяви състава на Мароко за Мондиал 2026 с познати лидери и нови имена

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби представи окончателния състав от 26 футболисти за Световното първенство по футбол през 2026 година. Това се случи по време на специална пресконференция в тренировъчния комплекс „Мохамед VI“ в Рабат.

В състава личат ключови фигури от историческия тим, достигнал полуфиналите на Мондиал 2022, сред които вратарят Ясин Буну, защитниците Ашраф Хакими и Нусаир Мазрауи, както и халфът Софиан Амрабат. В нападение се откроява и името на Браим Диас.

Наред с опитните играчи, в състава попадат и млади таланти като Айюб Буади и Шамседин Талби, които символизират новото поколение в мароканския футбол. "Атласките лъвове“ ще стартират участието си на първенството с двубой срещу Бразилия на 13 юни - един от най-очакваните мачове в груповата фаза.

Състав на Мароко за Мондиал 2026:

Вратари: Ясин Буну, Мунир Мохамеди, Реда Тагнаути

Защитници: Ашраф Хакими, Нусаир Мазрауи, Анас Салах-Един, Юсеф Беламари, Закария Ел Уахди, Найеф Агерд, Рияд Шади, Редуан Халхал, Иса Диоп

Халфове: Самир Ел Мурабит, Айюб Буади, Нийл Ел Айнауи, Софиан Амрабат, Азедин Унахи, Билал Ел Ханус, Исмаел Саибари

Нападатели: Абде Езалзули, Шамседин Талби, Суфиан Рахими, Айюб Ел Кааби, Браим Диас, Ясин Жисами, Айюб Амимуни