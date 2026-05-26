Хамес Родригес и Луис Диас предвождат Колумбия на Мондиал 2026

Капитанът Хамес Родригес и крилото на Байерн Мюнхен - Луис Диас ще водят колумбийския национален отбор по футбол на Световното първенство в Северна Америка през следващия месец.

Южноамериканската страна се завръща на най-големия футболен форум, след като пропусна изданието през 2022 година в Катар и ще запише седмото си участие на Световни финали.

Хамес Родригес, който спечели „Златната обувка“ от Мондиал 2014 в Бразилия, ще поведе опитния състав, който включва дуото от Кристъл Палас - Даниел Муньос и Джеферсон Лерма.

Съставът на Нестор Лоренсо си осигури участие на Световното първенство след силна квалификационна кампания, в която завършиха на третото място - пред Уругвай и Бразилия.

Колумбия ще проведе тренировъчен лагер в столицата Богота, преди да изиграе приятелски мачове срещу Коста Рика на 1 юни и Йордания на 7 юни.

Страната ще започне участието си на Световното първенство на 17 юни срещу Узбекистан, а останалите отбори в група „K“ са Португалия и ДР Конго.

Състав на Колумбия за Мондиал 2026:

Вратари: Камило Варгас (Атлас), Алваро Монтеро (Велес Сарсфийлд), Давид Оспина (Атлетико Насионал).

Защитници: Давинсон Санчес (Галатасарай), Джон Лукуми (Болоня), Йери Мина (Каляри), Вилер Дита (Крус Асул), Даниел Муньос (Кристъл Палас), Сантяго Ариас (Индепендиенте), Йохан Мохика (Майорка), Дейвер Мачадо (Нант).

Полузащитници: Ричард Риос (Бенфика), Джеферсон Лерма (Кристъл Палас), Кевин Кастаньо (Ривър Плейт), Хуан Камило Портиля (Атлетико Паранаензе), Густаво Пуерта (Расинг Сантандер), Джон Ариас (Палмейрас), Хорхе Караскал (Фламенго), Хуан Фернандо Кинтеро (Ривър Плейт), Хамес Родригес (Минесота Юнайтед), Хаминтон Кампас (Росарио Сентрал).

Нападатели: Хуан Камило Ернандес (Реал Бетис), Луис Диас (Байерн Мюнхен), Луис Суарес (Спортинг Лисабон), Карлос Андрес Гомес (Васко да Гама), Джон Кордоба (ФК Краснодар).