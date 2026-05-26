Манчестър Сити изпрати Хосеп Гуардиола с парад

Мениджърът Пеп Гуардиола получи подобаващо изпращане с парад по улиците на Манчестър и тълпа от 19 хиляди души в зала Co-op Live, близо до стадион „Етихад“, след 10 години начело на английския футболен клуб Манчестър Сити.

На церемонията присъстваха както мъжкия, женския и отбора до 18-годишна възраст на Сити, така и бивши играчи на „гражданите“ и легенди на клуба, включително настоящият старши треньор на Байерн Мюнхен - Венсан Компани, Фернандиньо, Джак Грийлиш и Ноел Галахър от британската група „Оейзис“.

На сцената бяха представени всички 20 трофея, които испанският специалист донесе на „синята“ половина на Манчестър, а освен клубните легенди и настоящите големи играчи, някои от членовете на треньорския щаб, както и децата на Гуардиола, поднесоха шестте купи от Висшата лига, трите трофея от Купата на Футболната асоциация, петте Купи на лигата, двата трофея от „Къмюнити Шийлд“, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

„Благодаря на всички, че дойдохте тук, за да се сбогувате. Почувствах връзката с този клуб още от първата минута. Благодаря ви толкова много, нямам достатъчно благодарност. Ще пазя това с мен до края на живота си“, заяви Пеп Гуардиола, цитиран от АП.

Събитието послужи и за да бъде отпразнуван и дубълът на мъжкия отбор на Манчестър Сити от Купата на Футболната асоциация и Купата на лигата, но към празненствата се присъединиха и женския отбор, който за пръв път от 10 години вдигна трофея от Женската супер лига на Англия, както и юношеският отбор на „гражданите“, който спечели младежкия ФА Къп.

Гуардиола получи и видео поздрав от легендарния баскетболист Майкъл Джордан, който каза: „Здравей, Пеп, тук е Майкъл Джордан. Просто искам да те поздравя за невероятната кариера. Наслади се на почивката. Успех на голф игрището и ги дръж прави. Поздравления.“

Освен Пеп Гуардиола, клуба напуснаха капитана Бернардо Силва и Джон Стоунс, които бяха сред първите попълнения, привлечени от каталунския специалист.