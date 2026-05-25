Ден на траур в Благоевград след трагедия с деца, паднали от петия етаж

Ден на траур в Благоевград след трагичния инцидент, при който младо момиче загина, а младеж е с опасност за живота след падане от петия етаж на блок в квартал „Струмско“. Други двама са задържани.

Първоначалните следи насочват разследващите към фатално парти, белязано от употреба на тежки наркотици, оставили част от присъстващите в изключително неадекватно състояние.

Това, което БНТ успя да разбере в последните минути по неофициални канали, е, че именно 20-годишният младеж, студент в ЮЗУ, който вчера беше задържан е човекът, подстрекател на цялото това събиране.

По издевателствата, които са се случвали върху загиналото момиче се съди, че той е правил опити да посяга включително и на момчетата. На полицията и прокуратурата предстои да разберат, които трябва да разплетат мистерията дали става въпрос само за парти, или ситуацията е излязла извън границите и е намесено и насилие.

По неофициална информация в апартамента в квартал „Струмско“, в който е станал инцидентът, са открити наркотици – ЛСД, райски газ и марихуана. Комбинацията от тях действа изключително делюзионно на хората, които я употребяват.

д-р Теменужка Любенова: „Всички наркотици първо атакуват мозъка. И халюцинациите, и оценката на действителността е толкова изкривена, че те могат да се видят, примерно като лисица или птица, и могат да скочат от някъде и да искат да посетят. Те смятат, че имат крила.“