Трима министри в Севлиево: Мерки за прекъснатия водопровод

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „В рамките на един ден намерихме тръбата, беше доставена на обекта. Както виждате, вече е монтирана, всичко върви по график. Надяваме се до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Причината очевидно е природна. Ако има и други причини, ще бъдат констатирани и установени, но основната причина е природна.“

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „До момента само в град Севлиево са направени 110 обхода в къщите на хората, които са пострадали. Правят се описи, правят се оценки на ситуацията. Могат да разчитат на минимум три вида помощ от Социалното министерство, която в изключително бързи и успешни темпове може да пристигне при тях в момента, в който документите са одобрени. Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три помощи – еднократна помощ, допълнителна помощ, както и фонд „Социална закрила“, който финансира помощи, свързани с подмяната на унищожени електроуреди. Това е като първи стъпки. “

Пламен Абровски, министър на земеделието: „По предварителни данни около 3000 декара са пострадали от бедствието. Включително днес бях на терен и видях изключително много пострадали, два животновъдни обекта. Единият е с 500 декара пасище, което е наводнено. Животните нямат къде да пасат. Създадена е организация, общинските служби „Земеделие“ са на терен, работят. Включително общинска служба „Земеделие“ е в Лиево.“