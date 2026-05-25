Войната по пътищата: Как природните бедствия ще се отразят на движението?

Най-големият проблем през лятото е голямата интензивност на движението, заяви Росен Рапчев, експерт по пътна безопасност

Проблемът с пътищата и пътната инфраструктура има у нас. Как поредицата от природни бедствия, които нанесоха сериозни щети в различни райони на страната, би повлияла на движението по пътищата, коментира Росен Рапчев в „Денят започва“.

Росен Рапчев, експерт по пътна безопасност: „Инфраструктурата трябва да бъде направена така, че да поема трафика и да превозва хората и товарите от място към място. Природата обаче е нещо, което е много по-силно от нас и не съм сигурен, че ние можем да я победим. Разбира се, трябва да се предвижда правилното отводняване, почистването на крайпътното пространство. Изключително голям проблем е почистването на пътното пространство от клони и дървета, които се запушват, когато има такава сериозна течаща вода, и тази вода започва да нанася сериозни щети по самата инфраструктура.“

Рапчев подчерта, че най-големият проблем през лятото е голямата интензивност на движението, което е и причината именно през този сезон да се случват най-много инциденти.

Росен Рапчев, експерт по пътна безопасност: „Хората попадат в едни големи тапи, задръствания и се опитват да ги изпреварват. Най-честите случаи, когато се случват пътни инциденти, са на пътища, които са с двупосочно движение и с по една лента, без разделител, които са по-голямата част от пътищата в България.“

Рапчев припомни, че трябва да бъдем внимателни и подготвени, когато пътуваме със семействата си.

Росен Рапчев, експерт по пътна безопасност: „Всички хора, които най-много обичаме в живота си, са в нашата кола. И трябва да сме подготвени, когато предприемаме такива пътувания – било за ваканция или за по-дълги разстояния. Хубаво е предварително да знаем кой ден от седмицата е, да се подготвим, да знаем какъв ще е трафикът, да проверим в социалните мрежи, да преценим къде можем да спираме.“

#движение по пътища #експерт по пътна безопасност #Росен Рапчев #пътища

