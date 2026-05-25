БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Петима души, представители на културата, прекарват в тишина старините си в единствения в България Дом на ветераните на културата и изкуствата. Живеят скромно, но духът им е извисен. Алпинистът е част от първата българска експедиция до Еверест през 84-та година. Тогава е в ролята на оператор и заснема изкачването до върха.

Методи Савов, алпинист: "Не можах да заснемам всичко, защото горе на 8000 метра с голи пръсти да сменяваш лентата, това е ад. Няма въздух, няма нищо. Единствено искаш да слизаш надолу, това е. Величието, както се казва, идва на по-късен етап, като седнете на софрата."

Колелото на живота се завърта така, че днес той дели маса с още няколко души под покрива на Дома на ветераните на културата и изкуствата в София.

Методи Савов, алпинист: "Както се казва, така ми е било писано. До голяма степен и съдба."

Освен, че ветераните носят името на един от създателите на славянската азбука, днес той навършва и 79 години.

Методи Савов, алпинист: "С обица се отнасяме към буквите, към изреченията, към нашите поети, писатели и така нататък, към художници, които са направили много неща за тази... казвам държава, въпреки че го казвам с неприятно чувство – държава. Аз съм пенсиониран по закона за особени заслуги. Една мизерна пенсия. Аз имах едно ателие, където живея. Обаче нямам пари да живея там. И затова дойдох тук."

Методи казва, че морето и планината са дом за душата му.

Методи Савов, алпинист: "Измръзнах. От любовта към планината ми отрязаха част от стъпалата. Планината ми даде простор. Даде ми свобода. Даде ми самота, когато съм искал да бъда сам. Планината е велика природа и човек, който го усети, той я носи в себе си до края на дните си. Преди в планината от студ виехме като вълци, а сега от болки пак вием. Казвам, за мен всеки ден е радост."

В Дома на ветераните на културата живее и рок-музикантът Христо Петров.

Христо Петров, музикант: "Аз работих доста сериозно. Притисна ме фактът, че останах сам. Аз имах много здраво семейство. Всички измряха. Тук имам пълна свобода. И фактически се чувствам много добре, защото съм сред артисти."

Макар да има здравословни проблеми, духът му е извисен.

Христо Петров, музикант: "Всичко е трудно по принцип във България. Не става въпрос само за поп и рок музиката. Културата е много трудна във България. Всичко е едно и също. Когато кажат: „Нямаме пари, не можем“. Ние всичко правим със собствени усилия."

Право да са в Дома на ветераните имат културни дейци, членове на съюзи, които могат да се обслужват сами. А за да живеят в добри условия, разчитат много и на дарители.

Галина Алтимирска – директор на Дома на ветераните на културата и изкуствата: "Хора, които идват тук, които милеят за възрастните хора, ветерани на културата, имат добри сърца. Малко по малко, стая по стая, успяваме да ремонтираме с даренията. Вече 10 стаи направихме, за което съм благодарна."

Величко Хинов е публицист и писател на 88 години. Казва, че творчеството го държи жив, а убежище му е словото, което му дава свобода.

Величко Хинов – публицист и писател: "Свободата тя винаги ни е липсвала. Преди всичко човек трябва да се освободи вътрешно от себе си и тогава да помага на другите. В момента най-важна е благата дума. Може би най-нужното нещо в момента на хората е в общуването им. Българският език сплита езика на някои хора и трябва да се чисти непрекъснато от чуждици, от едно отношение на небрежност. Езикът е най-важното нещо."

Попаднали в лабиринта на живота, културните дейци таят надежда от минаващото време да не заличи дирята, която оставят след себе си.


#Дом на ветераните на културата и изкуствата #Методи Савов #Величко Хинов #Христо Петров

Последвайте ни

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
6
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
5
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
6
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...

Още от: Общество

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
Войната по пътищата: Как природните бедствия ще се отразят на движението? Войната по пътищата: Как природните бедствия ще се отразят на движението?
Чете се за: 02:27 мин.
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“: Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“: Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми
Чете се за: 03:35 мин.
По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян
Чете се за: 01:22 мин.
След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж След 17 години Лили Иванова отново излезе на сцената на зала „Олимпия“ в Париж
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ