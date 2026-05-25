Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Успех, невиждан от десетилетия, или може би изобщо някога. На престижния фестивал в Кан филмът с активно българско участие „Мечтаното приключение“ е спечелил наградата на журито. Филмът е заснет изцяло в района на Свиленград. Той е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия.

Мила Войникова, продуцент на филма: "Филмът беше изключително добре приет. Освен оценен от фестивала, имаше много положителни критики във всички медии – и професионалните, и общите. Критиците се изказаха много добре. Мисля, че едно от най-ценните качества е, че във филма няма така нареченото екзотизиране на другия. Чуждестранната публика го вижда и оценява. И българската публика, според мен, ще бъде удовлетворена от това, че нещата са показани по истински начин. И това са истински хора, които виждаме."

Яна Радева, актриса: "Винаги има послание. Някой беше коментирал, че когато гледа филма, все едно медитира. За мен посланието е, че може всичко да се постигне, колкото и да е трудно, каквото и да си преживял, можеш да го забравиш и да продължиш напред."

Илиян Джевелеков, продуцент: "Историята с кастинга е нещо, което аз поне не бях виждал. Над една година, всяка седмица, няколко човека обикалят не само София, но и България и избират по интуиция хора, с които разговарят. Ако те се съгласят да минат през процеса на кастинга, ги водят в нашия офис, снимат ги. то е абсолютно нетрадиционния, радикален, различен подход на Валеска, на режисьорката."

Възможно ли е един ден български филм да стигне до червения килим в Кан? От екипа на „Мечтаното приключение“ са категорични, че това е напълно реалистична цел и че българското кино трябва да гради самочувствието си отвътре.

Мила Войникова, продуцент на филма: "Аз дори не мисля, че имаме нужда от други неща, които да ни дават самочувствие. Трябва да си го имаме и да работим така постоянно. В последните години имаме доста копродукции и благодаря на Националния филмов център и за подкрепата към този филм, както и за предишния филм на Валеска Гризебах, подкрепен от държавата. Благодарим и на Министерството на културата за помощта, както и на Филмовия център за посещението и представянето на филма в Кан."

#награда на журито #"Мечтаното приключение" #кан #филм

