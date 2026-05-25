Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“: Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми

Необходимо е да променим начина на мислене и да се фокусираме основно върху превенцията, заяви главен комисар Александър Джартов

Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми, заяви главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в "Денят започва".

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми. Нивото на язовир „Александър Стамболийски“ постепенно пада, като притокът е по-малък от това, което се отвежда чрез ВЕЦ-ове и през преливника, така че постепенно и там нещата се успокояват.“

Нивата на реките постепенно започват да намаляват. Включително вече се наблюдава намаление на нивото и на река Янтра на територията на Ловешка област.

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Постепенно ситуацията се нормализира. За изминалото денонощие имахме 36 сигнала, които са свързани с последствия от метеорологични явления. Основно бяха в Габровска и Великотърновска област. Както и в Полски Тръмбеш имахме 9 сигнала за паднали дървета. В сравнение със събота, когато бяха 154, има значително намаляване на този брой сигнали. Това, което е позитивно, е, че самите нива на реките постепенно започват да намаляват. Включително вече се наблюдава намаление на нивото и на река Янтра на територията на Ловешка област.“

Главен комисар Джартов подчерта, че при ситуации, свързани с наводнения, една от основните задачи е да не се загуби човешки живот. Като най-критична ситуация той посочи момчето, което е опитало да снима в село във Великотърновско.

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Имаше непосредствена опасност за неговия живот и здраве. Това беше най-критичната ситуация, която беше свързана с нашата работа. Всички останали действия, свързани с преодоляване вече на последиците – отводняване на имоти, отстраняване на опасни предмети и дървета – са част от рутинните действия, които извършваме.“

Главен комисар Джартов изтъкна необходимостта от промяна в подхода към управлението на риска. Той посочи, че инвестициите в превантивни мерки са по-ефективни и икономически изгодни в дългосрочен план.

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Необходимо е да променим начина на мислене и да се фокусираме основно върху превенцията. Независимо от това какво правим като инвестиции в техника и оборудване, когато дойде моментът за реагиране, понякога това няма да бъде изобщо достатъчно. А превантивните мерки в крайна сметка се оказват и по-изгодни от икономическа гледна точка, т.е. много по-ефективно е да инвестираме в превенция, отколкото в реагиране и най-вече впоследствие във възстановяване.“

Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението": Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми
