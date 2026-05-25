Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“: Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми

Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми, заяви главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в "Денят започва".

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Към настоящия момент няма язовири, които да създадат предпоставки за проблеми. Нивото на язовир „Александър Стамболийски“ постепенно пада, като притокът е по-малък от това, което се отвежда чрез ВЕЦ-ове и през преливника, така че постепенно и там нещата се успокояват.“

Нивата на реките постепенно започват да намаляват. Включително вече се наблюдава намаление на нивото и на река Янтра на територията на Ловешка област.

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Постепенно ситуацията се нормализира. За изминалото денонощие имахме 36 сигнала, които са свързани с последствия от метеорологични явления. Основно бяха в Габровска и Великотърновска област. Както и в Полски Тръмбеш имахме 9 сигнала за паднали дървета. В сравнение със събота, когато бяха 154, има значително намаляване на този брой сигнали. Това, което е позитивно, е, че самите нива на реките постепенно започват да намаляват. Включително вече се наблюдава намаление на нивото и на река Янтра на територията на Ловешка област.“

Главен комисар Джартов подчерта, че при ситуации, свързани с наводнения, една от основните задачи е да не се загуби човешки живот. Като най-критична ситуация той посочи момчето, което е опитало да снима в село във Великотърновско.

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Имаше непосредствена опасност за неговия живот и здраве. Това беше най-критичната ситуация, която беше свързана с нашата работа. Всички останали действия, свързани с преодоляване вече на последиците – отводняване на имоти, отстраняване на опасни предмети и дървета – са част от рутинните действия, които извършваме.“

Главен комисар Джартов изтъкна необходимостта от промяна в подхода към управлението на риска. Той посочи, че инвестициите в превантивни мерки са по-ефективни и икономически изгодни в дългосрочен план.

Главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Необходимо е да променим начина на мислене и да се фокусираме основно върху превенцията. Независимо от това какво правим като инвестиции в техника и оборудване, когато дойде моментът за реагиране, понякога това няма да бъде изобщо достатъчно. А превантивните мерки в крайна сметка се оказват и по-изгодни от икономическа гледна точка, т.е. много по-ефективно е да инвестираме в превенция, отколкото в реагиране и най-вече впоследствие във възстановяване.“

Вижте повече във видеото