Засилен трафик към София в последния почивен ден



Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в последния от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в посока София.

Поради тази причина от 12 до 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

По данни на Пътната агенция близо 500 хиляди автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май.