Слънчево време ни очаква днес

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад, в Източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 24°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, след пладне слаб от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 8°.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. В четвъртък на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат с 5 - 6 градуса.

