Часове до пробив за войната в Близкия изток?

До броени часове се очаква пробив за продължаващата вече 3 месеца война между Иран и Съединените щати. Двете страни са във финалната фаза на договарянето - на меморандум за разбирателство за мирно споразумение, което включва и отваряне на Ормузкия проток. Иранският държавен глава Масуд Пезешкян обяви - готови сме да уверим света, че не искаме да се сдобием с ядрени оръжия. Близо ли сме до края на войната в Близкия изток?

Трескави дипломатически усилия, за да се предотврати възобновяване на войната. Влиятелният главнокомандващ на пакистанската армия и любимец на Тръмп - генерал Асим Мунир пътува лично до иранската столица Техеран, всички сили впрегнаха и посредниците от Катар. Резултатът дойде след разговор на Тръмп с лидерите на държавите от Персийския залив, Египет, Турция и Йордания.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Споразумение е договорено в общи линии, остава да бъде финализирано между САЩ и Ислямска Република Иран."

Новината потвърди и американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Индия.

Марко Рубио - държавен секретар на САЩ: "Има възможност в следващите часове светът да чуе добри новини за Ормузкия проток и светът вече да не се страхува заради ирански ядрени оръжия."

14 точки има в договорения Меморандум за разбирателство, остава да бъдат финализирани 2 от тях, съобщиха днес ирански официални източници.

Американското издание "Аксиос" разкрива съдържанието на меморандума - заложено е ново 60-дневно примирие, през това време американските сили остават в региона. Отваря се Ормузкият проток, вдига се и морската блокада, а Вашингтон започва преговори за облекчаване на санкциите. Иран ще подпише ангажимент да не се сдобива с ядрени оръжия.

Масуд Пезешкиян - президент на Иран: “Готови сме за преговори, готови сме да уверим света, че не искаме да се сдобием с ядрени оръжия. Не търсим дестабилизация на региона. Дестабилизиращата сила е Израел. ”

След телефонен разговор с Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел си запазва правото да отговаря на заплахи.