Тежка катастрофа с два мотора и лек автомобил край Шипка, има загинал и ранени (СНИМКИ)

Един човек загина и двама са ранени при тежка катастрофа с два мотора и лек автомобил край Шипка. Сигналът за инцидента е подаден днес малко преди 18:00 часа. По първоначални данни сблъсъкът е между лек атвомобил, управляван от 25-годишен шофьор, и два мотоциклета с водачи на 52 и 53 години. При удара сериозно са пострадали и двамата мотоциклетисти, както и 47-годишна жена, която е пътувала на единия мотор. Състоянието на единия от мъжете е наложило спешното му транспортиране в болницата в Стара Загора, където по-късно е починал. Другият моторист и спътничката му са откарани до лечебното заведение в Казанлък, където в момента им се оказва медицинска помощ.

Инцидентът затвори късно следобед пътя Казанлък-Габрово в района на град Шипка. Инцидентът се случва на фона на мащабния рокерски събор, който се провежда в момента в Казанлък и събра хиляди мотоциклетисти от цялата страна.

Шофьорът на колата и 53-годишният рокер са тествани на място за алкохол, като резултатите са отрицателни.

Към момента пътят в района на местопроизшествието остава затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през град Шипка. На място продължават да работят полицейски екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента. Органите на реда призовават за повишено внимание от всички шофьори заради засиления мото трафик покрай събора в региона.