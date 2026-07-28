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Старши комисар Мариян Божинов отново пое ръководството на ОДМВР - Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Старши комисар Мариян Божинов отново пое ръководството на ОДМВР - Монтана
Снимка: БТА
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Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, считано от днес – 28 юли, за директор на Областната дирекция на МВР в гр. Монтана е преназначен старши комисар Мариян Божинов. До настоящия момент той заемаше длъжността началник на група в сектор „Криминална полиция“ към Районно управление - Враца.

Новоназначеният директор бе представен официално пред ръководния състав на областната дирекция от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Мариян Божинов определи за свои основни приоритети повишението на общественото доверие в органите на реда, ограничаване на пътния травматизъм и засилване на пътния контрол, както и безкомпромисно противодействие на наркоразпространението и борба срещу корупцията и проявите на олигархични зависимости.

Досегашният директор на ОДМВР - Монтанa комисар Иван Аврамов се връща на старата си длъжност началник на сектор "Криминална полиция" в РУ Лом.

#старши комисар Мариян Божинов #ОДМВР-Монтана #Назначение

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