Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
С валежи днес и утре, слънчево време в началото на новата седмица

И в следобедните часове в по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в районите около западните и централните части на Стара планина и Предбалкана. Вятърът ще се задържи умерен, с посока от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°, по Черноморието – между 20° и 22°.

И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите ще отслабнат и в повечето места временно ще спрат.

Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен от гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 21° и 27°, в София – около 22°.

И по Черноморието облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

И в планините ще бъде облачно, но и там главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 10° на Мальовица и Алеко до 14° на Боровец.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево и след обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб, а температурите ще продължат да се повишават. В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Северна и Източна България и там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има и условия за градушки.

В четвъртък в Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Източна и планините ще има по-значителни увеличения на облачността и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски.

