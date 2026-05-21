По-малко валежи и затопляне се очакват в началото на новата седмица

По-малко валежи, повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица.

Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнения.

Предупреждение от първа и втора степен за интензивни валежи, мощна гръмотевична дейност и локални градушки е обявено през следващото денонощие в почти цялата страна. В областите с код оранжево са възможни сумарни количества до около 50 литра на кв. метър.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°.

В Източна България и по Черноморието вятърът ще е умерен, от североизток. В останалата част от страната ще духа умерен вятър от север-северозапад, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва.

В планините ще продължи да духа силен северозападен вятър. И там ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и локални градушки.

Проливни валежи и гръмотевични бури се очакват утре и в много райони от Балканския полуостров. Ще вали и в Северна Европа. Слаби превалявания ще има на Британските острови. В останалата, по-голяма част от Европа ще бъде слънчево, а на Пиренейския полуостров – за пореден ден горещо, с температури над 30°.

У нас, в събота и неделя, максималните температури още ще се понижат и в по-голямата част от страната ще бъдат между 19° и 24°. Ще бъде предимно облачно, в много райони с валежи, на места интензивни и значителни по количество, придружени от временно усилване на вятъра и гръмотевична дейност. Остават и условията за локални градушки.

В понеделник и вторник ще има по-малко валежи, вече главно в следобедните часове. Предстои и съществено затопляне.





