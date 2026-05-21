Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“

На място в Бобов дол пристигнаха експерти от РИОСВ, които връчиха принудителна мярка за спиране от експлоатация на втория котел на ТЕЦ-а до отстраняване на нередностите.

Пред медиите обясниха, че за последната година са направили над 20 проверки и са издали множество наказателни постановления.

От електроцентралата посочиха, че са готови да предложат мерки за отстраняване на проблемите, а 70% от мощностите вече са рехабилитирани.