Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“

На място в Бобов дол пристигнаха експерти от РИОСВ, които връчиха принудителна мярка за спиране от експлоатация на втория котел на ТЕЦ-а до отстраняване на нередностите.
Пред медиите обясниха, че за последната година са направили над 20 проверки и са издали множество наказателни постановления.
От електроцентралата посочиха, че са готови да предложат мерки за отстраняване на проблемите, а 70% от мощностите вече са рехабилитирани.
Наско Станимиров, директор на дирекция в РИОСВ – София: „Сроковете са до предприемане на ефективни мерки, които да дадат нужния резултат. Затварянето идва след предписание или предупреждение? Вследствие на извършени проверки, извършени са множество проверки на дружеството, и съответно по този начин се търси решение на проблема.“
Местните казват:
„Искаме да се вземат мерки от управителя на ТЕЦ това замърсяване да не трови децата ни. Ние живеем на две преки от центъра, не можем да си отворим вратите, за да проветрим, защото тази прах е навсякъде. Последните 10 години е много. Детето ми е болно от астма, на 9 години, наистина е от въздуха. Ходихме в три клиники в София и трите казват да се изместим, къде да отидем? Ние живеем само с доходите, които изкарваме тук, допълнителни доходи нямаме.“
„Плащат си глобите и продължават по този начин. Явно по-икономически изгодно е да си платиш глобите, отколкото да инвестираш в нови филтри. Да се направят новите филтри, както беше преди време – имаше филтри, работеха, а сега е имитация. И се пуска нощно време, когато нищо не се вижда. И за 24 часа колата ти не може да е измита заради боклука, който се ръси от комините.“