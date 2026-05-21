Служителите в държавните психиатрични болници против съкращаване на незаетите бройки

Служителите в държавните психиатрични болници са категорично против съкращаване на незаетите бройки. Напротив, държавните психиатрични болници се нуждаят от нови щатни бройки, с които да откликнат на изискванията на съвременните медицински стандарти, пишат в становище от Сдружението на служителите в държавните психиатричните болници в България.

Държавните психиатрични болници са лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, които осъществяват консултативна, лечебно диагностична, експертна, стационарна и спешна психиатрична помощ и обслужват пациентите с най - тежките психиатрични заболявания в страната, припомнят от организацията. Те са 12 за цялата страна и за разлика от психиатричните отделенията в многопрофилните и университетски болници и центровете за психично здраве, осъществяват своята единствено и само в рамките на определения им от Министерството на здравеопазването годишен бюджет.

Там се настаняват с решения на съдилищата и пациенти за задължително и принудително лечение (пациенти извършили тежки нарушения и престъпления), допълват от организацията.

"Незаетите щатни бройки в нашите лечебни заведения не са прикрити бройки за калкулиране на допълнително материално стимулиране, а са резултат от унизително ниското заплащане и липсата на интерес от страна на медицинските специалисти", пишат от организацията.

Медицинските специалисти се надяват да не бъде отнета възможността на ръководствата на лечебните заведения с реализирани икономии, под формата допълнително материално стимулиране да подпомагат извънредния труд, който те полагат.

В рамките на миналата година допълнително материално стимулиране е било изплащано само два пъти и е било в размер на една средна месечна заплата за всеки служител (за дванадесетте психиатрични болници), пишат още сдружението.