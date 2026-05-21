Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим

Председателят на българския парламент Михаела Доцова пристигна в Рим, където ще бъде на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура.

Днес тя ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българската парламентарна делегация ще поднесе цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим, поставен редом до този на Джузепе Гарибалди.

Утре Михаела Доцова ще има аудиенция при папа Лъв XIV и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин.

По-късно през деня българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил.

Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.