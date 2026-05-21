Външните министри от НАТО обсъждат Украйна и изтеглянето на американски военни от Европа

Външните министри на страните от НАТО се срещат днес и утре в шведския град Хелзингборг. България е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова.

Военната подкрепа за Украйна е сред водещите теми на срещата. В нея ще участва и украинският външен министър Андрей Сибиха. Разговорите се провеждат на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за по-високите разходи за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Стария континент. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, както и последиците за сигурността.